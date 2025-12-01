Preço de PigeonToken hoje

O preço ao vivo de PigeonToken (PIQ) hoje é --, com uma variação de 0.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PIQ para USD é de -- por PIQ.

PigeonToken ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,116.51, com um fornecimento em circulação de 15.00B PIQ. Nas últimas 24 horas, PIQ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PIQ movimentou-se -0.17% na última hora e -0.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PigeonToken (PIQ)

Capitalização de mercado $ 17.12K$ 17.12K $ 17.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.12K$ 17.12K $ 17.12K Fornecimento Circulante 15.00B 15.00B 15.00B Fornecimento total 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

