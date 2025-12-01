Preço de PIGEONS hoje

O preço ao vivo de PIGEONS (PIGEONS) hoje é $ 0.00239025, com uma variação de 9.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PIGEONS para USD é de $ 0.00239025 por PIGEONS.

PIGEONS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 761,494, com um fornecimento em circulação de 318.82M PIGEONS. Nas últimas 24 horas, PIGEONS foi negociado entre $ 0.0023588 (mínimo) e $ 0.00266426 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00553629, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00054785.

No desempenho de curto prazo, PIGEONS movimentou-se -0.69% na última hora e -14.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PIGEONS (PIGEONS)

Capitalização de mercado $ 761.49K$ 761.49K $ 761.49K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 766.69K$ 766.69K $ 766.69K Fornecimento Circulante 318.82M 318.82M 318.82M Fornecimento total 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001

