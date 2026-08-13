Preço de Pigeon Doctor hoje

O preço ao vivo de Pigeon Doctor (PIGEON) hoje é $ 0, com uma variação de 10.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PIGEON para USD é de $ 0 por PIGEON.

Pigeon Doctor ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,807, com um fornecimento em circulação de 999.88M PIGEON. Nas últimas 24 horas, PIGEON foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00345467, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PIGEON movimentou-se -0.15% na última hora e +28.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pigeon Doctor (PIGEON)

Capitalização de mercado $ 37.81K$ 37.81K $ 37.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 37.81K$ 37.81K $ 37.81K Fornecimento Circulante 999.88M 999.88M 999.88M Fornecimento total 999,883,420.402158 999,883,420.402158 999,883,420.402158

A capitalização de mercado atual de Pigeon Doctor é $ 37.81K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PIGEON é 999.88M, com um fornecimento total de 999883420.402158. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 37.81K.