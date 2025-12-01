Preço de PickleCharts Token hoje

O preço ao vivo de PickleCharts Token (PCC) hoje é $ 0.00134943, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PCC para USD é de $ 0.00134943 por PCC.

PickleCharts Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,597, com um fornecimento em circulação de 16.75M PCC. Nas últimas 24 horas, PCC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00764956, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00134552.

No desempenho de curto prazo, PCC movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PickleCharts Token (PCC)

Capitalização de mercado $ 22.60K$ 22.60K $ 22.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.65K$ 26.65K $ 26.65K Fornecimento Circulante 16.75M 16.75M 16.75M Fornecimento total 19,745,760.32946486 19,745,760.32946486 19,745,760.32946486

