Preço de Philip Morris xStock hoje

O preço ao vivo de Philip Morris xStock (PMX) hoje é $ 187.08, com uma variação de 0.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PMX para USD é de $ 187.08 por PMX.

Philip Morris xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 225,049, com um fornecimento em circulação de 1.20K PMX. Nas últimas 24 horas, PMX foi negociado entre $ 186.03 (mínimo) e $ 187.9 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 289.84, enquanto a mínima histórica foi de $ 144.78.

No desempenho de curto prazo, PMX movimentou-se +0.50% na última hora e +0.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 358.33.

Informações de mercado de Philip Morris xStock (PMX)

Capitalização de mercado $ 225.05K$ 225.05K $ 225.05K Volume (24h) $ 358.33$ 358.33 $ 358.33 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 86.79M$ 86.79M $ 86.79M Fornecimento Circulante 1.20K 1.20K 1.20K Fornecimento total 463,926.2250228814 463,926.2250228814 463,926.2250228814

A capitalização de mercado atual de Philip Morris xStock é $ 225.05K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 358.33. A oferta em circulação de PMX é 1.20K, com um fornecimento total de 463926.2250228814. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 86.79M.