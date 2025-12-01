Preço de Pharmachain AI hoje

O preço ao vivo de Pharmachain AI (PHAI) hoje é --, com uma variação de 3.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PHAI para USD é de -- por PHAI.

Pharmachain AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 70,485, com um fornecimento em circulação de 166.50M PHAI. Nas últimas 24 horas, PHAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00142306, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PHAI movimentou-se -0.21% na última hora e +4.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pharmachain AI (PHAI)

Capitalização de mercado $ 70.49K$ 70.49K $ 70.49K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 423.34K$ 423.34K $ 423.34K Fornecimento Circulante 166.50M 166.50M 166.50M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Pharmachain AI é $ 70.49K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PHAI é 166.50M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 423.34K.