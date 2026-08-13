Preço de Pfizer xStock hoje

O preço ao vivo de Pfizer xStock (PFEX) hoje é $ 26.37, com uma variação de 0.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PFEX para USD é de $ 26.37 por PFEX.

Pfizer xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 337,237, com um fornecimento em circulação de 12.79K PFEX. Nas últimas 24 horas, PFEX foi negociado entre $ 26.35 (mínimo) e $ 26.6 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 29.54, enquanto a mínima histórica foi de $ 23.64.

No desempenho de curto prazo, PFEX movimentou-se -- na última hora e +3.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 575.49.

Informações de mercado de Pfizer xStock (PFEX)

Capitalização de mercado $ 337.24K$ 337.24K $ 337.24K Volume (24h) $ 575.49$ 575.49 $ 575.49 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 112.83M$ 112.83M $ 112.83M Fornecimento Circulante 12.79K 12.79K 12.79K Fornecimento total 4,279,152.140978401 4,279,152.140978401 4,279,152.140978401

A capitalização de mercado atual de Pfizer xStock é $ 337.24K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 575.49. A oferta em circulação de PFEX é 12.79K, com um fornecimento total de 4279152.140978401. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 112.83M.