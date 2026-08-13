Preço de PETRO PENGUINS hoje

O preço ao vivo de PETRO PENGUINS (PENGO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PENGO para USD é de $ 0 por PENGO.

PETRO PENGUINS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 271,654, com um fornecimento em circulação de 999.98M PENGO. Nas últimas 24 horas, PENGO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00771213, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PENGO movimentou-se +0.88% na última hora e -20.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 877.48.

Informações de mercado de PETRO PENGUINS (PENGO)

Capitalização de mercado $ 271.65K$ 271.65K $ 271.65K Volume (24h) $ 877.48$ 877.48 $ 877.48 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 271.65K$ 271.65K $ 271.65K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,977,675.19585 999,977,675.19585 999,977,675.19585

A capitalização de mercado atual de PETRO PENGUINS é $ 271.65K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 877.48. A oferta em circulação de PENGO é 999.98M, com um fornecimento total de 999977675.19585. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 271.65K.