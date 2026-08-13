Preço de Persija Fan Token hoje

O preço ao vivo de Persija Fan Token (PERSIJA) hoje é $ 0.104467, com uma variação de 5.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PERSIJA para USD é de $ 0.104467 por PERSIJA.

Persija Fan Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,672.81, com um fornecimento em circulação de 150.03K PERSIJA. Nas últimas 24 horas, PERSIJA foi negociado entre $ 0.096397 (mínimo) e $ 0.106486 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.469462, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.086021.

No desempenho de curto prazo, PERSIJA movimentou-se +2.77% na última hora e +12.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 533.62.

Informações de mercado de Persija Fan Token (PERSIJA)

Capitalização de mercado $ 15.67K$ 15.67K $ 15.67K Volume (24h) $ 533.62$ 533.62 $ 533.62 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Fornecimento Circulante 150.03K 150.03K 150.03K Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Persija Fan Token é $ 15.67K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 533.62. A oferta em circulação de PERSIJA é 150.03K, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.04M.