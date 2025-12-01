Preço de Perps DAO hoje

O preço ao vivo de Perps DAO (PERPS) hoje é --, com uma variação de 1.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PERPS para USD é de -- por PERPS.

Perps DAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 205,091, com um fornecimento em circulação de 1.00B PERPS. Nas últimas 24 horas, PERPS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00577625, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PERPS movimentou-se -0.67% na última hora e -4.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Perps DAO (PERPS)

Capitalização de mercado $ 205.09K$ 205.09K $ 205.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 205.09K$ 205.09K $ 205.09K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Perps DAO é $ 205.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PERPS é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 205.09K.