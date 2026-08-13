Preço de Perpetual Bitcoin hoje

O preço ao vivo de Perpetual Bitcoin (PB) hoje é $ 0.21697, com uma variação de 0.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PB para USD é de $ 0.21697 por PB.

Perpetual Bitcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,556,360, com um fornecimento em circulação de 21.00M PB. Nas últimas 24 horas, PB foi negociado entre $ 0.212816 (mínimo) e $ 0.218902 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.374757, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.137937.

No desempenho de curto prazo, PB movimentou-se -- na última hora e -0.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.03.

Informações de mercado de Perpetual Bitcoin (PB)

Capitalização de mercado $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M Volume (24h) $ 4.03$ 4.03 $ 4.03 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M Fornecimento Circulante 21.00M 21.00M 21.00M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Perpetual Bitcoin é $ 4.56M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.03. A oferta em circulação de PB é 21.00M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.56M.