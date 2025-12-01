Preço de PepsiCo xStock hoje

O preço ao vivo de PepsiCo xStock (PEPX) hoje é $ 148.41, com uma variação de 0.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PEPX para USD é de $ 148.41 por PEPX.

PepsiCo xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 238,935, com um fornecimento em circulação de 1.60K PEPX. Nas últimas 24 horas, PEPX foi negociado entre $ 148.31 (mínimo) e $ 149.07 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 177.28, enquanto a mínima histórica foi de $ 137.74.

No desempenho de curto prazo, PEPX movimentou-se -0.41% na última hora e +1.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PepsiCo xStock (PEPX)

Capitalização de mercado $ 238.94K$ 238.94K $ 238.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Fornecimento Circulante 1.60K 1.60K 1.60K Fornecimento total 34,201.174426294 34,201.174426294 34,201.174426294

