Preço de Peponk hoje

O preço ao vivo de Peponk (PEPONK) hoje é $ 0, com uma variação de 7.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PEPONK para USD é de $ 0 por PEPONK.

Peponk ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 363,521, com um fornecimento em circulação de 849.99M PEPONK. Nas últimas 24 horas, PEPONK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00219731, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PEPONK movimentou-se -0.25% na última hora e -30.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 45.93K.

Informações de mercado de Peponk (PEPONK)

Capitalização de mercado $ 363.52K$ 363.52K $ 363.52K Volume (24h) $ 45.93K$ 45.93K $ 45.93K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 427.67K$ 427.67K $ 427.67K Fornecimento Circulante 849.99M 849.99M 849.99M Fornecimento total 999,992,864.287377 999,992,864.287377 999,992,864.287377

A capitalização de mercado atual de Peponk é $ 363.52K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 45.93K. A oferta em circulação de PEPONK é 849.99M, com um fornecimento total de 999992864.287377. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 427.67K.