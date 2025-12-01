Preço de PEPETO hoje

O preço ao vivo de PEPETO (PEPETO) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PEPETO para USD é de -- por PEPETO.

PEPETO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 60,557, com um fornecimento em circulação de 100.00M PEPETO. Nas últimas 24 horas, PEPETO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.068676, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PEPETO movimentou-se -- na última hora e +6.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PEPETO (PEPETO)

Capitalização de mercado $ 60.56K$ 60.56K $ 60.56K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 60.56K$ 60.56K $ 60.56K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

