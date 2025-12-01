Preço de PePenguin hoje

O preço ao vivo de PePenguin (PENGUIN) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PENGUIN para USD é de -- por PENGUIN.

PePenguin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,977.2, com um fornecimento em circulação de 1.00B PENGUIN. Nas últimas 24 horas, PENGUIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00100794, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PENGUIN movimentou-se -- na última hora e -5.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PePenguin (PENGUIN)

Capitalização de mercado $ 4.98K$ 4.98K $ 4.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.98K$ 4.98K $ 4.98K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de PePenguin é $ 4.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PENGUIN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.98K.