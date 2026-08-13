Preço de Pepeinatux hoje

O preço ao vivo de Pepeinatux ($INA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $INA para USD é de $ 0 por $INA.

Pepeinatux ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 43,434, com um fornecimento em circulação de 1.00B $INA. Nas últimas 24 horas, $INA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01647425, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $INA movimentou-se -- na última hora e +2.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pepeinatux ($INA)

Capitalização de mercado $ 43.43K$ 43.43K $ 43.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.43K$ 43.43K $ 43.43K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Pepeinatux é $ 43.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $INA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.43K.