Preço de Pepe Strategy hoje

O preço ao vivo de Pepe Strategy (PEPESTR) hoje é $ 0.00000838, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PEPESTR para USD é de $ 0.00000838 por PEPESTR.

Pepe Strategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,025.87, com um fornecimento em circulação de 838.09M PEPESTR. Nas últimas 24 horas, PEPESTR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00225168, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000816.

No desempenho de curto prazo, PEPESTR movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pepe Strategy (PEPESTR)

Capitalização de mercado $ 7.03K$ 7.03K $ 7.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.03K$ 7.03K $ 7.03K Fornecimento Circulante 838.09M 838.09M 838.09M Fornecimento total 838,091,481.1517422 838,091,481.1517422 838,091,481.1517422

A capitalização de mercado atual de Pepe Strategy é $ 7.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PEPESTR é 838.09M, com um fornecimento total de 838091481.1517422. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.03K.