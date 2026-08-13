Preço de Pepe Grinch hoje

O preço ao vivo de Pepe Grinch (GRINCH) hoje é $ 0, com uma variação de 3.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GRINCH para USD é de $ 0 por GRINCH.

Pepe Grinch ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 515,695, com um fornecimento em circulação de 1.00B GRINCH. Nas últimas 24 horas, GRINCH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00126149, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GRINCH movimentou-se +0.86% na última hora e -24.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.99K.

Informações de mercado de Pepe Grinch (GRINCH)

Capitalização de mercado $ 515.70K$ 515.70K $ 515.70K Volume (24h) $ 3.99K$ 3.99K $ 3.99K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 515.70K$ 515.70K $ 515.70K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Pepe Grinch é $ 515.70K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.99K. A oferta em circulação de GRINCH é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 515.70K.