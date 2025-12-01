Preço de Penguru hoje

O preço ao vivo de Penguru (PENGURU) hoje é --, com uma variação de 0.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PENGURU para USD é de -- por PENGURU.

Penguru ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16,036.9, com um fornecimento em circulação de 850.58M PENGURU. Nas últimas 24 horas, PENGURU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PENGURU movimentou-se -0.04% na última hora e +7.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Penguru (PENGURU)

Capitalização de mercado $ 16.04K$ 16.04K $ 16.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.04K$ 16.04K $ 16.04K Fornecimento Circulante 850.58M 850.58M 850.58M Fornecimento total 850,576,444.953077 850,576,444.953077 850,576,444.953077

A capitalização de mercado atual de Penguru é $ 16.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PENGURU é 850.58M, com um fornecimento total de 850576444.953077. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.04K.