Preço de penguin wif backpack hoje

O preço ao vivo de penguin wif backpack (WIFBAG) hoje é $ 0.00000637, com uma variação de 0.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WIFBAG para USD é de $ 0.00000637 por WIFBAG.

penguin wif backpack ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,399.62, com um fornecimento em circulação de 999.50M WIFBAG. Nas últimas 24 horas, WIFBAG foi negociado entre $ 0.00000632 (mínimo) e $ 0.00000654 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00079334, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000055.

No desempenho de curto prazo, WIFBAG movimentou-se -0.19% na última hora e +14.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de penguin wif backpack (WIFBAG)

Capitalização de mercado $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Fornecimento Circulante 999.50M 999.50M 999.50M Fornecimento total 999,504,815.835732 999,504,815.835732 999,504,815.835732

A capitalização de mercado atual de penguin wif backpack é $ 6.40K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WIFBAG é 999.50M, com um fornecimento total de 999504815.835732. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.40K.