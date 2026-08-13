Preço de PELFORT hoje

O preço ao vivo de PELFORT (PELF) hoje é $ 0, com uma variação de 2.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PELF para USD é de $ 0 por PELF.

PELFORT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 65,099, com um fornecimento em circulação de 10.00B PELF. Nas últimas 24 horas, PELF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00246013, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PELF movimentou-se -0.15% na última hora e -11.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PELFORT (PELF)

Capitalização de mercado $ 65.10K$ 65.10K $ 65.10K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 65.10K$ 65.10K $ 65.10K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de PELFORT é $ 65.10K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PELF é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 65.10K.