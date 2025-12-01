Preço de PEKONG hoje

O preço ao vivo de PEKONG (PEKONG) hoje é $ 0.00000974, com uma variação de 0.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PEKONG para USD é de $ 0.00000974 por PEKONG.

PEKONG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,738.84, com um fornecimento em circulação de 999.60M PEKONG. Nas últimas 24 horas, PEKONG foi negociado entre $ 0.00000958 (mínimo) e $ 0.00000996 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00150724, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000085.

No desempenho de curto prazo, PEKONG movimentou-se -0.03% na última hora e +1.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PEKONG (PEKONG)

Capitalização de mercado $ 9.74K$ 9.74K $ 9.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.74K$ 9.74K $ 9.74K Fornecimento Circulante 999.60M 999.60M 999.60M Fornecimento total 999,604,279.313127 999,604,279.313127 999,604,279.313127

