Preço de Pek hoje

O preço ao vivo de Pek (PEK) hoje é --, com uma variação de 2.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PEK para USD é de -- por PEK.

Pek ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,323.1, com um fornecimento em circulação de 1.00B PEK. Nas últimas 24 horas, PEK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PEK movimentou-se +0.24% na última hora e +4.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pek (PEK)

Capitalização de mercado $ 13.32K$ 13.32K $ 13.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.32K$ 13.32K $ 13.32K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Pek é $ 13.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PEK é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.32K.