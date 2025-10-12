Informações de preço de Pege (PEGECOIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00722476$ 0.00722476 $ 0.00722476 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.66% Alteração de Preço (1D) -3.62% Variação de Preço (7d) -31.18% Variação de Preço (7d) -31.18%

O preço em tempo real de Pege (PEGECOIN) é --. Nas últimas 24 horas, PEGECOIN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PEGECOIN é $ 0.00722476, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PEGECOIN variou +0.66% na última hora, -3.62% nas últimas 24 horas e -31.18% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Pege (PEGECOIN)

Capitalização de mercado $ 26.27K$ 26.27K $ 26.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.27K$ 26.27K $ 26.27K Fornecimento Circulante 998.73M 998.73M 998.73M Fornecimento total 998,726,421.084063 998,726,421.084063 998,726,421.084063

A capitalização de mercado atual de Pege é $ 26.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PEGECOIN é 998.73M, com um fornecimento total de 998726421.084063. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.27K.