Preço de Pedro the Raccoon (PEDRO)
O preço ao vivo de Pedro the Raccoon (PEDRO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PEDRO para USD é de $ 0 por PEDRO.
Pedro the Raccoon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,747.24, com um fornecimento em circulação de 99.96M PEDRO. Nas últimas 24 horas, PEDRO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.186986, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, PEDRO movimentou-se -0.17% na última hora e +3.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.68.
A capitalização de mercado atual de Pedro the Raccoon é $ 19.75K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.68. A oferta em circulação de PEDRO é 99.96M, com um fornecimento total de 99963766.05176447. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.75K.
-0.17%
-0.91%
+3.02%
+3.02%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Pedro the Raccoon em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Pedro the Raccoon em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Pedro the Raccoon em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Pedro the Raccoon em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|-0.91%
|30 dias
|$ 0
|-4.66%
|60 dias
|$ 0
|+2.29%
|90 dias
|$ 0
|--
Em 2040, o preço de Pedro the Raccoon pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!
Em que rede blockchain Pedro the Raccoon opera?
Pedro the Raccoon opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.
Qual é o preço atual de PEDRO?
O token está cotado a R$, registrando uma variação de preço de -0.91% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.
A que categoria Pedro the Raccoon pertence?
Pedro the Raccoon se enquadra na categoria Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Essa classificação ajuda os investidores a comparar PEDRO com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.
Qual é a capitalização de mercado de Pedro the Raccoon?
Sua capitalização de mercado é de R$98955.9996131540244000, colocando o ativo na posição #8828. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.
Quantos tokens de PEDRO estão atualmente em circulação?
Há 99963766.05176447 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.
Quão ativo está o trading de Pedro the Raccoon hoje?
Nos últimos dias, PEDRO gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.
Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?
Nas últimas 24 horas, Pedro the Raccoon flutuou entre R$ e R$, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.