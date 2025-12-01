Preço de PayFi Strategy Token USDC hoje

O preço ao vivo de PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) hoje é $ 1.071, com uma variação de 0.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PSTUSDC para USD é de $ 1.071 por PSTUSDC.

PayFi Strategy Token USDC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 112,134,309, com um fornecimento em circulação de 105.50M PSTUSDC. Nas últimas 24 horas, PSTUSDC foi negociado entre $ 1.061 (mínimo) e $ 1.071 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.063, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.032.

No desempenho de curto prazo, PSTUSDC movimentou-se +0.74% na última hora e +0.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Capitalização de mercado $ 112.13M$ 112.13M $ 112.13M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 112.13M$ 112.13M $ 112.13M Fornecimento Circulante 105.50M 105.50M 105.50M Fornecimento total 105,496,903.237823 105,496,903.237823 105,496,903.237823

A capitalização de mercado atual de PayFi Strategy Token USDC é $ 112.13M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PSTUSDC é 105.50M, com um fornecimento total de 105496903.237823. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 112.13M.