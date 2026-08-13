Preço de Paxi Network hoje

O preço ao vivo de Paxi Network (PAXI) hoje é $ 0.00576342, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PAXI para USD é de $ 0.00576342 por PAXI.

Paxi Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 301,262, com um fornecimento em circulação de 57.73M PAXI. Nas últimas 24 horas, PAXI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.084414, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00521547.

No desempenho de curto prazo, PAXI movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 441.82.

Informações de mercado de Paxi Network (PAXI)

Capitalização de mercado $ 301.26K$ 301.26K $ 301.26K Volume (24h) $ 441.82$ 441.82 $ 441.82 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 416.49K$ 416.49K $ 416.49K Fornecimento Circulante 57.73M 57.73M 57.73M Fornecimento total 72,727,700.035587 72,727,700.035587 72,727,700.035587

A capitalização de mercado atual de Paxi Network é $ 301.26K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 441.82. A oferta em circulação de PAXI é 57.73M, com um fornecimento total de 72727700.035587. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 416.49K.