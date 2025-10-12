Informações de preço de PARSIQ (PRQ) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00573754 $ 0.00573754 $ 0.00573754 Mínimo 24h $ 0.00633056 $ 0.00633056 $ 0.00633056 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00573754$ 0.00573754 $ 0.00573754 Máximo 24h $ 0.00633056$ 0.00633056 $ 0.00633056 Máximo histórico $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Menor preço $ 0.0018575$ 0.0018575 $ 0.0018575 Variação de Preço (1h) -0.73% Alteração de Preço (1D) -4.47% Variação de Preço (7d) -25.14% Variação de Preço (7d) -25.14%

O preço em tempo real de PARSIQ (PRQ) é $0.0060101. Nas últimas 24 horas, PRQ foi negociado entre a mínima de $ 0.00573754 e a máxima de $ 0.00633056, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PRQ é $ 2.62, enquanto o mais baixo é $ 0.0018575.

Em termos de desempenho de curto prazo, PRQ variou -0.73% na última hora, -4.47% nas últimas 24 horas e -25.14% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PARSIQ (PRQ)

Capitalização de mercado $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Fornecimento Circulante 292.76M 292.76M 292.76M Fornecimento total 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

A capitalização de mercado atual de PARSIQ é $ 1.77M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PRQ é 292.76M, com um fornecimento total de 310256872.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.87M.