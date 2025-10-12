Tokenomics de Pareto Staked USP (SUSP)
Tokenomics e análise de preços de Pareto Staked USP (SUSP)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Pareto Staked USP (SUSP), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Pareto Staked USP (SUSP)
Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.
Tokenomics de Pareto Staked USP (SUSP): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Pareto Staked USP (SUSP) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens SUSP que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SUSP podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
