Informações de preço de Pareto Staked USP (SUSP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.041 $ 1.041 $ 1.041 Mínimo 24h $ 1.041 $ 1.041 $ 1.041 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.041$ 1.041 $ 1.041 Máximo 24h $ 1.041$ 1.041 $ 1.041 Máximo histórico $ 1.041$ 1.041 $ 1.041 Menor preço $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Variação de Preço (1h) +0.00% Alteração de Preço (1D) +0.03% Variação de Preço (7d) +0.19% Variação de Preço (7d) +0.19%

O preço em tempo real de Pareto Staked USP (SUSP) é $1.041. Nas últimas 24 horas, SUSP foi negociado entre a mínima de $ 1.041 e a máxima de $ 1.041, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SUSP é $ 1.041, enquanto o mais baixo é $ 1.012.

Em termos de desempenho de curto prazo, SUSP variou +0.00% na última hora, +0.03% nas últimas 24 horas e +0.19% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Pareto Staked USP (SUSP)

Capitalização de mercado $ 7.05M$ 7.05M $ 7.05M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.05M$ 7.05M $ 7.05M Fornecimento Circulante 6.77M 6.77M 6.77M Fornecimento total 6,769,052.954394217 6,769,052.954394217 6,769,052.954394217

A capitalização de mercado atual de Pareto Staked USP é $ 7.05M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUSP é 6.77M, com um fornecimento total de 6769052.954394217. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.05M.