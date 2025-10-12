Informações de preço de Paragon Tweaks (PRGN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00183169$ 0.00183169 $ 0.00183169 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -1.97% Alteração de Preço (1D) -9.99% Variação de Preço (7d) -36.96% Variação de Preço (7d) -36.96%

O preço em tempo real de Paragon Tweaks (PRGN) é --. Nas últimas 24 horas, PRGN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PRGN é $ 0.00183169, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, PRGN variou -1.97% na última hora, -9.99% nas últimas 24 horas e -36.96% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Paragon Tweaks (PRGN)

Capitalização de mercado $ 471.59K$ 471.59K $ 471.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 471.59K$ 471.59K $ 471.59K Fornecimento Circulante 973.24M 973.24M 973.24M Fornecimento total 973,240,159.5018992 973,240,159.5018992 973,240,159.5018992

A capitalização de mercado atual de Paragon Tweaks é $ 471.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PRGN é 973.24M, com um fornecimento total de 973240159.5018992. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 471.59K.