Qual é o preço atual de Paradise Tycoon?

O preço em tempo real de Paradise Tycoon (MOANI) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Paradise Tycoon está posicionado no mercado?

Paradise Tycoon ocupa atualmente a posição de número #7248 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$355680.03126221418000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de MOANI?

A oferta circulante de MOANI é de 1447210548.1155326 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Paradise Tycoon?

Nas últimas 24 horas, Paradise Tycoon teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Paradise Tycoon está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Paradise Tycoon atingiu um máximo histórico de R$0.0185919962690860734000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de MOANI hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Paradise Tycoon?

A movimentação atual do preço de 2.18% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Gaming (GameFi),Gaming Utility Token,Farming Games. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.