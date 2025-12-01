Preço de Paparazzi Token hoje

O preço ao vivo de Paparazzi Token (PAPARAZZI) hoje é $ 0.00741644, com uma variação de 3.97% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PAPARAZZI para USD é de $ 0.00741644 por PAPARAZZI.

Paparazzi Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,046,480, com um fornecimento em circulação de 3.28B PAPARAZZI. Nas últimas 24 horas, PAPARAZZI foi negociado entre $ 0.00745694 (mínimo) e $ 0.00898956 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.054985, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PAPARAZZI movimentou-se -2.18% na última hora e +63.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Paparazzi Token (PAPARAZZI)

Capitalização de mercado $ 25.05M$ 25.05M $ 25.05M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 76.41M$ 76.41M $ 76.41M Fornecimento Circulante 3.28B 3.28B 3.28B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Paparazzi Token é $ 25.05M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PAPARAZZI é 3.28B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 76.41M.