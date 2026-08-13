Preço de Panther AI hoje

O preço ao vivo de Panther AI (PAI) hoje é $ 0.00451271, com uma variação de 0.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PAI para USD é de $ 0.00451271 por PAI.

Panther AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 644,667, com um fornecimento em circulação de 278.87M PAI. Nas últimas 24 horas, PAI foi negociado entre $ 0.00451794 (mínimo) e $ 0.0045775 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.174693, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00364663.

No desempenho de curto prazo, PAI movimentou-se -0.89% na última hora e -7.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 260.03.

Informações de mercado de Panther AI (PAI)

Capitalização de mercado $ 644.67K$ 644.67K $ 644.67K Volume (24h) $ 260.03$ 260.03 $ 260.03 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Fornecimento Circulante 278.87M 278.87M 278.87M Fornecimento total 475,000,004.0 475,000,004.0 475,000,004.0

A capitalização de mercado atual de Panther AI é $ 644.67K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 260.03. A oferta em circulação de PAI é 278.87M, com um fornecimento total de 475000004.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.14M.