Preço de Pangolin hoje

O preço ao vivo de Pangolin (PANG) hoje é $ 0.00001204, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PANG para USD é de $ 0.00001204 por PANG.

Pangolin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,979.5, com um fornecimento em circulação de 745.82M PANG. Nas últimas 24 horas, PANG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00010001, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001174.

No desempenho de curto prazo, PANG movimentou-se -- na última hora e -1.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pangolin (PANG)

Capitalização de mercado $ 8.98K$ 8.98K $ 8.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.92K$ 11.92K $ 11.92K Fornecimento Circulante 745.82M 745.82M 745.82M Fornecimento total 990,039,899.72432 990,039,899.72432 990,039,899.72432

A capitalização de mercado atual de Pangolin é $ 8.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PANG é 745.82M, com um fornecimento total de 990039899.72432. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.92K.