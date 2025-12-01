Preço de PandaSui Coin hoje

O preço ao vivo de PandaSui Coin (PANS) hoje é --, com uma variação de 0.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PANS para USD é de -- por PANS.

PandaSui Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 250,502, com um fornecimento em circulação de 6.82B PANS. Nas últimas 24 horas, PANS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PANS movimentou-se +0.34% na última hora e +71.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PandaSui Coin (PANS)

Capitalização de mercado $ 250.50K$ 250.50K $ 250.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 289.52K$ 289.52K $ 289.52K Fornecimento Circulante 6.82B 6.82B 6.82B Fornecimento total 7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344

