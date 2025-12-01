Preço de Pancake Bunny hoje

O preço ao vivo de Pancake Bunny (BUNNY) hoje é $ 0.026498, com uma variação de 0.95% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUNNY para USD é de $ 0.026498 por BUNNY.

Pancake Bunny ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,515.57, com um fornecimento em circulação de 510.23K BUNNY. Nas últimas 24 horas, BUNNY foi negociado entre $ 0.02609519 (mínimo) e $ 0.02702999 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 512.75, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02394443.

No desempenho de curto prazo, BUNNY movimentou-se -0.07% na última hora e +2.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pancake Bunny (BUNNY)

Capitalização de mercado $ 13.52K$ 13.52K $ 13.52K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 404.60K$ 404.60K $ 404.60K Fornecimento Circulante 510.23K 510.23K 510.23K Fornecimento total 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069

