Preço de Palie hoje

O preço ao vivo de Palie (PALIE) hoje é $ 0.00002262, com uma variação de 18.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PALIE para USD é de $ 0.00002262 por PALIE.

Palie ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,791, com um fornecimento em circulação de 1.00B PALIE. Nas últimas 24 horas, PALIE foi negociado entre $ 0.00001895 (mínimo) e $ 0.00002282 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00078556, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001736.

No desempenho de curto prazo, PALIE movimentou-se -0.62% na última hora e +24.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Palie (PALIE)

Capitalização de mercado $ 22.79K$ 22.79K $ 22.79K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.79K$ 22.79K $ 22.79K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

