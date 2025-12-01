Preço de Paimon Stripe SPV Token hoje

O preço ao vivo de Paimon Stripe SPV Token (STRP) hoje é $ 45.13, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STRP para USD é de $ 45.13 por STRP.

Paimon Stripe SPV Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,002,894, com um fornecimento em circulação de 22.22K STRP. Nas últimas 24 horas, STRP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 45.55, enquanto a mínima histórica foi de $ 44.89.

No desempenho de curto prazo, STRP movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Capitalização de mercado $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Fornecimento Circulante 22.22K 22.22K 22.22K Fornecimento total 22,222.2222222222 22,222.2222222222 22,222.2222222222

A capitalização de mercado atual de Paimon Stripe SPV Token é $ 1.00M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STRP é 22.22K, com um fornecimento total de 22222.2222222222. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.00M.