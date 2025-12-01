Preço de Paimon Cursor SPV Token hoje

O preço ao vivo de Paimon Cursor SPV Token (CRSR) hoje é $ 350.24, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CRSR para USD é de $ 350.24 por CRSR.

Paimon Cursor SPV Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,000,693, com um fornecimento em circulação de 2.86K CRSR. Nas últimas 24 horas, CRSR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 353.83, enquanto a mínima histórica foi de $ 338.32.

No desempenho de curto prazo, CRSR movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Capitalização de mercado $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Fornecimento Circulante 2.86K 2.86K 2.86K Fornecimento total 2,857.14285714286 2,857.14285714286 2,857.14285714286

A capitalização de mercado atual de Paimon Cursor SPV Token é $ 1.00M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CRSR é 2.86K, com um fornecimento total de 2857.14285714286. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.00M.