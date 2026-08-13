Preço de PAID hoje

O preço ao vivo de PAID (PAID) hoje é $ 0, com uma variação de 0.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PAID para USD é de $ 0 por PAID.

PAID ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 55,648, com um fornecimento em circulação de 589.69M PAID. Nas últimas 24 horas, PAID foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.04, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PAID movimentou-se -0.00% na última hora e -9.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PAID (PAID)

Capitalização de mercado $ 55.65K$ 55.65K $ 55.65K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 55.65K$ 55.65K $ 55.65K Fornecimento Circulante 589.69M 589.69M 589.69M Fornecimento total 589,686,914.6 589,686,914.6 589,686,914.6

A capitalização de mercado atual de PAID é $ 55.65K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PAID é 589.69M, com um fornecimento total de 589686914.6. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 55.65K.