Preço de Pago hoje

O preço ao vivo de Pago (PAGO) hoje é $ 0, com uma variação de 3.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PAGO para USD é de $ 0 por PAGO.

Pago ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,388, com um fornecimento em circulação de 999.88M PAGO. Nas últimas 24 horas, PAGO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PAGO movimentou-se -0.39% na última hora e -2.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pago (PAGO)

Capitalização de mercado $ 34.39K$ 34.39K $ 34.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.39K$ 34.39K $ 34.39K Fornecimento Circulante 999.88M 999.88M 999.88M Fornecimento total 999,881,231.806792 999,881,231.806792 999,881,231.806792

A capitalização de mercado atual de Pago é $ 34.39K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PAGO é 999.88M, com um fornecimento total de 999881231.806792. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 34.39K.