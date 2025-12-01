Preço de Paddle Finance hoje

O preço ao vivo de Paddle Finance (PADD) hoje é $ 0.0001128, com uma variação de 12.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PADD para USD é de $ 0.0001128 por PADD.

Paddle Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,947.51, com um fornecimento em circulação de 123.65M PADD. Nas últimas 24 horas, PADD foi negociado entre $ 0.00011281 (mínimo) e $ 0.00012953 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00884559, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00009643.

No desempenho de curto prazo, PADD movimentou-se -0.00% na última hora e -55.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Paddle Finance (PADD)

Capitalização de mercado $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 112.80K$ 112.80K $ 112.80K Fornecimento Circulante 123.65M 123.65M 123.65M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

