Preço de Pacu Jalur hoje

O preço ao vivo de Pacu Jalur (BOATKID) hoje é $ 0, com uma variação de 0.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOATKID para USD é de $ 0 por BOATKID.

Pacu Jalur ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 79,029, com um fornecimento em circulação de 997.28M BOATKID. Nas últimas 24 horas, BOATKID foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01306515, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BOATKID movimentou-se -0.39% na última hora e -1.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pacu Jalur (BOATKID)

Capitalização de mercado $ 79.03K$ 79.03K $ 79.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 79.03K$ 79.03K $ 79.03K Fornecimento Circulante 997.28M 997.28M 997.28M Fornecimento total 997,277,243.931886 997,277,243.931886 997,277,243.931886

A capitalização de mercado atual de Pacu Jalur é $ 79.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BOATKID é 997.28M, com um fornecimento total de 997277243.931886. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 79.03K.