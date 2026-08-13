Qual é o preço atual de p0 Systems?

p0 Systems está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -24.42% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como P0 se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -24.42% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se P0 está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como p0 Systems está se saindo em comparação com tokens da categoria Infrastructure,Solana Ecosystem,BagsApp Ecosystem?

No segmento Infrastructure,Solana Ecosystem,BagsApp Ecosystem, P0 demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de p0 Systems hoje?

A capitalização de mercado de R$395227.87435051470000 coloca P0 no ranking #6192, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente P0 está sendo negociado?

p0 Systems gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de P0?

Com 913524691.7014856 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.