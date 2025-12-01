Preço de Ozarus hoje

O preço ao vivo de Ozarus (OZARUS) hoje é $ 0.00000903, com uma variação de 6.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OZARUS para USD é de $ 0.00000903 por OZARUS.

Ozarus ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,033.95, com um fornecimento em circulação de 999.92M OZARUS. Nas últimas 24 horas, OZARUS foi negociado entre $ 0.00000896 (mínimo) e $ 0.00000977 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00007982, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000688.

No desempenho de curto prazo, OZARUS movimentou-se +0.61% na última hora e +27.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ozarus (OZARUS)

Capitalização de mercado $ 9.03K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.03K Fornecimento Circulante 999.92M Fornecimento total 999,924,972.2819

