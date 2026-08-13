Preço de Owockibot hoje

O preço ao vivo de Owockibot (OWOCKIBOT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OWOCKIBOT para USD é de $ 0 por OWOCKIBOT.

Owockibot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49,102, com um fornecimento em circulação de 100.00B OWOCKIBOT. Nas últimas 24 horas, OWOCKIBOT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OWOCKIBOT movimentou-se -- na última hora e -5.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Owockibot (OWOCKIBOT)

Capitalização de mercado $ 49.10K$ 49.10K $ 49.10K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.10K$ 49.10K $ 49.10K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Owockibot é $ 49.10K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OWOCKIBOT é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.10K.