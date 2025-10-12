Tokenomics de OwO Solana (OWO)
Informação sobre OwO Solana (OWO)
The OwO meme on Solana taps into the long-standing internet culture of the "OwO" face — a cute, playful emoticon that conveys excitement, surprise, or affection. Originating around 2015, OwO became one of the most popular emojis on Discord and Twitch, where millions of users adopted it daily in chats, emotes, and reaction memes. With its wide expressive eyes and cheerful vibe, it evolved into countless variations. On Solana, OwO has found new life as a community-driven meme coin, merging this iconic internet symbol with blockchain culture. This blend of nostalgic internet joy and crypto memes helps keep OwO fresh, popular, and instantly recognizable among both crypto enthusiasts and long-time meme lovers.
Tokenomics de OwO Solana (OWO): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de OwO Solana (OWO) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens OWO que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens OWO podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do OWO, explore o preço em tempo real do token OWO!
