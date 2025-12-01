Preço de OUTLAW Crypto Games hoje

O preço ao vivo de OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) hoje é --, com uma variação de 1.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OUTLAW para USD é de -- por OUTLAW.

OUTLAW Crypto Games ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 685,996, com um fornecimento em circulação de 995.20M OUTLAW. Nas últimas 24 horas, OUTLAW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02415954, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OUTLAW movimentou-se -0.66% na última hora e -8.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Capitalização de mercado $ 686.00K$ 686.00K $ 686.00K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 686.00K$ 686.00K $ 686.00K Fornecimento Circulante 995.20M 995.20M 995.20M Fornecimento total 995,199,151.884062 995,199,151.884062 995,199,151.884062

A capitalização de mercado atual de OUTLAW Crypto Games é $ 686.00K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OUTLAW é 995.20M, com um fornecimento total de 995199151.884062. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 686.00K.