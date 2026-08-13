Preço de OUTLAW hoje

O preço ao vivo de OUTLAW (OUTLAW) hoje é $ 0, com uma variação de 12.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OUTLAW para USD é de $ 0 por OUTLAW.

OUTLAW ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,742.04, com um fornecimento em circulação de 950.11M OUTLAW. Nas últimas 24 horas, OUTLAW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OUTLAW movimentou-se -0.37% na última hora e -41.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de OUTLAW (OUTLAW)

Capitalização de mercado $ 10.74K$ 10.74K $ 10.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.31K$ 11.31K $ 11.31K Fornecimento Circulante 950.11M 950.11M 950.11M Fornecimento total 950,110,174.0674703 950,110,174.0674703 950,110,174.0674703

A capitalização de mercado atual de OUTLAW é $ 10.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OUTLAW é 950.11M, com um fornecimento total de 950110174.0674703. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.31K.